القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” مباراة الاتحاد والنصر في كلاسيكو مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تأتي المباراة في ظروف بالغة التعقيد بالنسبة للاتحاد، بينما تمثل فرصة للضيوف من أجل تضيق الخناق على المتصدر الهلال.

وبالعودة لتاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين في دوري المحترفين نجد أن الكفة تميل لصالح النصر خلال 20 مواجهة جمعتهما، إذ لم يحقق الاتحاد الانتصار سوى 5 مرات فقط كان آخرها قبل 2310 أيام في الرياض، وتحديدًا في 23 أغسطس 2012، حيث فاز الفريق الغربي بهدف دون رد، بينما كان الانتصار حليف النادي العاصمي في 10 مواجهات، آخرها خلال الموسم الماضي 3-1 في جدة، وحضر التعادل في خمس مرات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

من المقرر أن يتم بث المباراة على قنوات (ksa sports HD1) و(ksa sprts1)، بالإضافة إلى قنوات “دوري بلس” على الإنترنت.