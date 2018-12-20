الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي‎

يستضيف نادي الاتحاد نظيره النصر، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتلقى النصر دفعة في سباق المنافسة على اللقب في آخر جولتين، إذ انتفض بعد التأخر بهدفين وتعادل 2-2 مع الهلال ثم سحق الرائد.

وسيحاول النصر مواصلة هذه الصحوة أمام الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، لكنه سيصطدم بفريق تلقى دفعة معنوية هائلة بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم وتغلب 3-1 على الباطن.

ولا يزال الاتحاد في منطقة الهبوط برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد أُحد المتذيل، لكن بطل آسيا 2004 و2005 يدرك أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر ربما يعيده سريعًا إلى الطريق الصحيح.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5.25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4.25 بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر

من المقرر أن يتم بث المباراة على قنوات (ksa sports HD1) و(ksa sprts1)، بالإضافة إلى قنوات “دوري بلس” على الإنترنت.