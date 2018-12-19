الهلال والنصر في اختبارين محفوفين بالمخاطر أمام قطبي جدة في الدوري السعودي

سيخوض الهلال المتصدر، والنصر صاحب المركز الثاني، اختبارين صعبين أمام قطبي جدة، الأهلي والاتحاد، على الترتيب خلال جولة قد ترسم ملامح المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وبعد 12 جولة بلا هزيمة خسر الهلال أمام الحزم في الجولة الماضية بعد اللجوء إلى حكم الفيديو، حيث ألغى هدفًا للهلال بداعي وجود ركلة جزاء قبلها بلحظات للمنافس صاحب المركز الـ 11.

لكن رغم ذلك احتفظ الهلال بالقمّة برصيد 32 نقطة من 13 مباراة وتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط مع النصر الذي فاز 4-صفر على الرائد بفضل رباعية المتألق عبد الرزاق حمد الله.

وسيحاول الهلال التأكيد أن خسارته كانت مجرد كبوة لكنه في المقابل سيلعب، يوم الجمعة، مع الأهلي الذي يمر بظروف متشابهة.

واستقبل الأهلي هدفًا في الثواني الأخيرة ليخسر 1-صفر أمام الشباب، يوم السبت، ليبقى بلا أي انتصار في آخر ثلاث جولات ويتراجع إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن التعاون ثالث الترتيب.

ومن المنتظر أن يعود ياسر الشهراني إلى تشكيلة الهلال بعد الغياب عن آخر جولتين بسبب الإصابة، بينما يبدو الهداف السوري الخطير عمر السومة جاهزًا لدخول التشكيلة الأساسية بعد جدل حول سبب غيابه عن مواجهة الشباب.

وذكرت تقارير أن السومة دخل في خلاف مع أحد زملائه وتعرَّض لعقوبة إدارية، لكن اللاعب نفى ذلك.

وتلقى النصر دفعة في سباق المنافسة على اللقب في آخر جولتين إذ انتفض بعد التأخر بهدفين وتعادل 2-2 مع الهلال ثم سحق الرائد.

وسيحاول النصر مواصلة هذه الصحوة أمام الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، لكنه سيصطدم بفريق تلقى دفعة معنوية هائلة بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم وتغلب 3-1 على الباطن.

ولا يزال الاتحاد في منطقة الهبوط برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد أُحد المتذيل، لكن بطل آسيا 2004 و2005 يدرك أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر ربما يعيده سريعًا إلى الطريق الصحيح.

كما سيبحث التعاون عن فوزه الخامس على التوالي، والانتصار السابع في آخر ثماني مباريات، عندما يواجه القادسية صاحب المركز العاشر لتعزيز موقعه في المربع الذهبي.

أما الشباب صاحب المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد فوزه في آخر جولتين، فسيلعب مع الباطن صاحب المركز الـ14.