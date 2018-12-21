موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” مباراة الاتحاد والنصر في كلاسيكو مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى النصر دفعة في سباق المنافسة على اللقب في آخر جولتين إذ انتفض بعد التأخر بهدفين وتعادل 2-2 مع الهلال ثم سحق الرائد.

وسيحاول النصر مواصلة هذه الصحوة أمام الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، لكنه سيصطدم بفريق تلقى دفعة معنوية هائلة بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم وتغلب 3-1 على الباطن.

ولا يزال الاتحاد في منطقة الهبوط برصيد 6 نقاط، وهو رصيد أُحد المتذيل، لكن بطل آسيا 2004 و2005 يدرك أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر ربما يعيده سريعًا إلى الطريق الصحيح.

موعد مباراة النصر والاتحاد

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6.20 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.20 بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.