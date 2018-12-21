القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

يستضيف فريق الهلال نظيره الأهلي اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي، والتي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.

“الزعيم” في صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني.

أما الأهلي فيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، حيث خاض الفريق 13 مباراة في الدوري، جمع من خلالها 24 نقطة من 7 انتصارات، وثلاثة تعادلات، وخسر مثلها.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي

من المقرر أن يتم بث المباراة على قنوات (ksa sports HD1) و(ksa sprts1)، بالإضافة إلى قنوات “دوري بلس” على الإنترنت.