حقيقة رحيل البرازيلي جوليانو عن نادي النصر السعودي

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعودي عن حقيقة الأنباء المتداولة في الصحف البرازيلية برغبة نادي كروزيرو في التعاقد مع محترف الفريق الحالي، اللاعب جوليانو فيكتور وعن نيتهم في إرسال وفد للتفاوض مع إدارة النصر حول ذلك.

وقال مصدر داخل النادي لـ”إرم نيوز:” من حق الجميع يحلم باللاعب أن يكون في صفوفه عطفاً على مستوياته لكنه يظل بعيد المنال عن الجميع، اللاعب نصراوي وعقده مع الفريق مستمر حتى 2021 “.

وكانت تقارير في الصحف البرازيلية قد انتشرت عن وجود رغبة لناديين برازيليين في التعاقد مع اللاعب منهم نادي كروزيرو وأنهما يودان التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي القادم.

من جانبها علّقت صحيفة “mg” البرازيلية على تلك الأنباء بأنه عملية نقل اللاعب تظل بعيدة تمامًا عن الواقع كاشفة عن أن الشرط الجزائي في عقده يصل لنحو 10 ملايين يورو إضافة لأن اللاعب يتقاضى راتبُا جيدًا مع فريقه الحالي.

يذكر أن اللاعب هو أكثر من شارك مع النصر حتى الآن إذ شارك في 13 مباراة سجل فيهما 6 أهداف وساهم في صناعة 8 آخرين.