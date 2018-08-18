البرازيلي جوليانو فيكتور يقترب من نادي النصر السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي عن أنها تلقت موافقة اللاعب البرازيلي جوليانو فيكتور، صانع ألعاب فناربخشة، وتبقت فقط موافقة النادي التركي، على انضمام اللاعب لصفوف “العالمي”.

وبحسب المصادر، فإن موافقة النادي التركي ستكون شبه مؤكدة بسبب العرض المادي الضخم الذي تقدم به النصراويين.

اللاعب جوليانو لعب 30 مباراة بقميص ناديه التركي الموسم الماضي، سجل فيها 14 هدفًا وأعطى 5 تمريرات حاسمة.

جوليانو كان قائدًا لمنتخب البرازيل للشباب، وسبق له التتويج مع إنترناسيونال البرازيلي بلقب ليبرتادوريس، وذهب إلى أوكرانيا ثم عاد إلى غريميو ثم انتقل زينيت الروسي وبعد ذلك إلى فناربخشة لكنه لم يقدم الكثير، خاصة في الآونة الأخيرة.