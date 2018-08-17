النصر الإماراتي يقترب من محترف نادي النصر السعودي السابق

كشف مصدر قريب الصلة بإدارة نادي النصر الإماراتي أنها اقتربت كثيرًا من ضم اللاعب البرازيلي غابرييل ماركينهوس، محترف النصر السعودي السابق بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وبحسب تلك المصادر فإن إدارة النادي الإماراتي قد تقدمت بعرض لنادي كورنثيانز الذي يلعب له اللاعب حاليًا وأن إدارة النادي البرازيلي وافقت على العرض.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم للنصر مدة 3 مواسم وشارك في نصف موسمه الأول مع الفريق لكنه لم يقدم أي شيء يذكر قبل أن تعيره إدارة النصر لسانتوس البرازيلي.

وقدّم اللاعب مستويات مذهلة مع فريقه حتى إنه كانًا قريبًا من تمثيل المنتخب البرازيلي قبل أن يعود مجددًا للنصر ويفشل من جديد في تقديم مستويات مرضية ليعود بعدها للدوري البرازيلي.