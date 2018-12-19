تقارير.. نادي النصر السعودي يفاوض مدافعين تمهيدًا لرحيل كريستيان راموس

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي فتحت خط مفاوضات مع اثنين من المدافعين لانتداب أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “اليوم”، فإن التقرير الفني أوصى بضرورة إيجاد بديل للبيروفي كريستيان راموس، الذي لم يقدّم ما يشفع له بالاستمرار مع الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

وأضافت الصحيفة وفقًا لمصادرها، فإن الإدارة تأمل أن توفق في التعاقد مع مدافع آسيوي من أجل ضم اسمه في القائمة الآسيوية، إذ كان مقرَّرًا مسبقًا أن يتم ضم الحارس الأسترالي برادلي جونز للقائمة، بيدَ أن التألق الذي أظهره الحارس وليد عبدالله أسهم في ارتفاع حظوظه في الذود عن مرمى الفريق في المواجهات الآسيوية، على أن تكون الأسماء الثلاثة محصورة بين النيجيري أحمد موسى والمغربيين نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو.

وهاجمت جماهير العالمي، راموس، في أكثر من مناسبة، إذ أبدت تذمّرها من المستوى الذي ظهر به اللاعب البيروفي في مباراة الفريق أمام الهلال، فضلًا عن مباريات أخرى في دوري المحترفين السعودي.

يُذكر أن الدولي البيروفي كان انضم لصفوف نادي النصر الصيف الماضي، عقب ظهور جيّد مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم.