تقارير.. عقوبات مشددة تنتظر نادي النصر السعودي بعد أزمة مباراة الوحدة

كشفت تقارير صحافية عن أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعتزم إصدار عقوبات شديدة ضد نادي النصر على خلفية أزمة مباراته مع نادي الوحدة وما تبعها من أحداث.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق رفضت احتجاج نادي النصر ضد الوحدة، بشأن إشراك الأخير للاعبين من المواليد في مباراة العالمي ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنص القوانين واللوائح في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركة لاعب واحد فقط من المواليد في مباريات البطولة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، يوم الاثنين، نقلًا عن مصادرها، فإن العقوبات التي ستوقع على النصر جاءت لاتهام ضد منتسبي النادي بإثارة الرأي العام، وتألیبهم ضد لجنة الانضباط باستخدام وثیقة غیر صحیحة.

وأضافت، أن العقوبات تتضمن وقف المتحدث الرسمي للنادي عبدالله بن زنان من 6 أشھر إلى عام، إلى جانب تغريمه مالياً، بالإضافة إلى تغريم النادي مبلغًا مالیًّا مضاعفًا قد يصل إلى نصف ملیون ریال.

واتخذت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي، قرارًا برفض الاحتجاج المقدم من النصر، ضد لاعب الوحدة، علي النمر.

ونشر الاتحاد السعودي، بيانًا، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل تويتر، أمس الأحد، أكد فيه رفض استئناف النصر، والقرار غير قابل للطعن، مع مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة من قبل النادي.

ويحتل النصر، المركز الثاني برصيد 29 نقطة، فيما يحتل الوحدة، المركز الـ6 برصيد 21 نقطة.