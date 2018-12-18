رسميًا.. عودة التحكيم المحلي في مباريات الدوري السعودي (صورة)

قرَّر الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة تعيين الحكام المحليين لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر الاتحاد بيانًا قال فيه إنه قرر إعادة الحكم السعودي إلى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الجولات المقبلة، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

كم قرَّر الاتحاد اعتماد وجود الحكم الإضافي في مباريات كأس خادم الحرمين، بالإضافة إلى الدوري.

????| بدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ..

الاتحاد السعودي يقرر إعادة الحكم السعودي للتحكيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويعتمد الحكم الإضافي. pic.twitter.com/PxtTUBvHrX — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اعتمد حكامًا أجانب لإدارة مباريات الدوري الموسم الجاري، ولم يقم أي حكم محلي بإدارة مباريات في الدرجة الأولى هذا الموسم.