رسميًا.. عودة التحكيم المحلي في مباريات الدوري السعودي (صورة)

رسميًا.. عودة التحكيم المحلي في مباريات الدوري السعودي (صورة)

المصدر: فريق التحرير

قرَّر الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة تعيين الحكام المحليين لإدارة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر الاتحاد بيانًا قال فيه إنه قرر إعادة الحكم السعودي إلى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الجولات المقبلة، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

كم قرَّر الاتحاد اعتماد وجود الحكم الإضافي في مباريات كأس خادم الحرمين، بالإضافة إلى الدوري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اعتمد حكامًا أجانب لإدارة مباريات الدوري الموسم الجاري، ولم يقم أي حكم محلي بإدارة مباريات في الدرجة الأولى هذا الموسم.

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