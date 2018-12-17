النادي الأهلي السعودي يخصص دخل مباراته مع الوحدة لمشجعه المتوفى

أعلن سالم الأحمدي المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي السعودي، أن إدارة ناديه قررت تخصيص دخل أول مباراة للفريق على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين، لصالح مشجع النادي الذي تُوفِّي، عقب خسارة الفريق 1/0 الشباب، يوم السبت الماضي.

وجاءت وفاة المشجع محيي الدين أمين باز، خلال تواجده في المدرجات رفقة أبنائه، قبل أن يشعر بوعكة صحية، وينقله الهلال الأحمر إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك.

وقدم كلٌّ من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، تعازيهما لذوي المشجع.

وستكون أول مباراة للنادي الأهلي على ملعبه، عندما يستضيف أحد، يوم الجمعة يوم 11 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.

ويملك الأهلي 24 نقطة في المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري السعودي، بعدما حقق 7 انتصارات، مقابل 3 تعادلات وخسارتين، علمًا أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.