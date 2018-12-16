رفض استئناف نادي النصر السعودي بشأن مشاركة علي النمر لاعب الوحدة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، رفضها الاستئناف الذي تقدم به نادي النصر، بشأن أزمة مباراة الوحدة في الدوري المحلي.

وتقدم النصر باحتجاج ضد نادي الوحدة؛ بسبب مشاركة علي النمر كلاعب مواليد، في ظل تواجد لاعب آخر مواليد وهو أحمد عبده، في مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الوحدة 2/1.

وأعلنت اللجنة رفضها الاستئناف الذي تقدمت به إدارة نادي النصر، بشأن أزمة مباراة الوحدة بالدوري، وقررت مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة من نادي النصر، وأكدت أن القرار نهائي غير قابل للطعن، وفقًا للمادة (85/2ح)، من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكات إدارة الوحدة قد أكدت أن علي النمر مقيد في صفوف الفريق، كلاعب سعودي وليس مواليد كما يتهمه نادي النصر.