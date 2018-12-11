تقارير.. عقوبات منتظرة على نادي النصر السعودي بسبب قضية علي النمر

كشفت تقارير صحفية أن لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ستصدر قرارًا أو أكثر ضد نادي النصر، على خلفية تقديم معلومات مغلوطة في برنامج رياضي مما تسبب في إثارة الرأي العام.

وذكرت صحيفة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن هناك قرارًا منتظرًا ضد النصر؛ بسبب قضية الاحتجاج ضد علي النمر، لاعب الوحدة.

النصر كان قد تقدم باحتجاج ضد نادي الوحدة لاتحاد الكرة السعودي؛ بسبب مشاركة علي النمر كلاعب مواليد، في ظل تواجد لاعب آخر مواليد وهو أحمد عبده، في مباراة الفريقين بالدوري السعودي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت احتجاج النصر؛ بسبب تجاوز المدة القانونية، وهي 48 ساعة من وقت مباراة الوحدة.

ولكن عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، كان قد خرج بتصريحات لقناة “العربية” يعارض قرار لجنة الانضباط، قبل أن يكتب عبر حسابه على “تويتر” تغريدة مفادها أن هناك خطأ تسبب فيه مستشار الإدارة القانونية، وأن ناديه متمسك بحقه القانوني في قبول الاحتجاج.