مباراة الأهلي والشباب.. وفاة أحد مشجعي “الراقي” عقب حضوره اللقاء.. وتركي آل الشيخ يعزي ذويه

توفَّى أحد مشجعي النادي الأهلي السعودي عقب مواجهة الفريق التي أقيمت، أمس السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، وانتهت بخسارة فريقه من الشباب، بهدف دون مقابل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت وفاة المشجع محيي الدين أمين باز، خلال تواجده في المدرجات برفقة أبنائه، قبل أن يشعر بوعكة صحية، ويتم نقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك.

وقدم كلٌّ من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، تعازيهما لذوي المشجع.

وأصدرت إدارة النادي يوم أمس بيانًا قدمت فيه تعازي ومواساة الإدارة وأعضاء شرف النادي ومنسوبيه وجماهيره، لأسرة المشجع محيي الدين أمين باز.

كما كتب تركي آل الشيخ على حسابه في “تويتر” تغريدة تعزية قائل فيها: “صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي الذي توفَّى اليوم بعد مباراة الأهلي والشباب، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

صادق العزاء والمواساة لأسرة المشجع الأهلاوي الذي توفي اليوم بعد مباراة الأهلي والشباب …

اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته… — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 15, 2018

وتغلب فريق الشباب على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، وظل الأهلي في المركز الرابع بـ24 نقطة.