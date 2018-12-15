مدافع أرجنتيني يطرق أبواب النادي الأهلي السعودي

قالت صحيفة “cdf” التشيلية إن المدافع الأرجنتيني ماتياس زالديفيا 27 عامًا، لاعب نادي كولوكولو التشيلي، تلقى عرضًا مغريًا من إدارة الأهلي السعودي لضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت الصحيفة التشيلية إن عرض الأهلي جاء بطلب من المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، الذي سبق وأشرف على اللاعب إبان توليه مهمة الفريق التشيلي في وقتٍ سابق.

إلى ذلك بات رحيل المدافع الإسباني أكسيس مؤكدًا إذ من المنتظر أن يكون زالديفيا بديلًا عنه، في حين يظل موقف المحترف المصري عبدالله السعيد والإسباني خواردو معلقًا في انتظار التعاقد مع لاعبين في الناحية الهجومية عوضًا عنهما.

وسيحتفظ الأهلي بالخماسي الأجنبي، المصري محمد عبدالشافي والتشيلي باولو دياز و دجانيني تافاريس فضلًا عن البرازيلي جوزيف دي سوزا والسوري عمر السومة.