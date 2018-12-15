رئيس نادي الشباب السعودي ساخرًا: الأهلي لم يكن أبدًا ندًا لنا (فيديو)

رئيس نادي الشباب السعودي ساخرًا: الأهلي لم يكن أبدًا ندًا لنا (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

سخر خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي في تصريحاتٍ فضائية من الأهلي، عقب تغلب فريقه عليه بهدف نظيف في الجولة الـ13 من عمر المسابقة

وقال البلطان:” الأهلي لم يكن أبدًا ندًا للشباب “.

وتابع :” تركت ⁧‫الشباب‬⁩ منذ خمس سنوات وعدت فوجدت ⁧‫الأهلي‬⁩ كما هو.. “هذا حسين وهذي خلاقينه”.

وأعلن الرئيس الشبابي عن صرفه مكافأة 20 ألف ريال لكل لاعب بسبب الفوز الذي تحقق لهم.

وتغلب فريق الشباب الأول على مستضيفه الأهلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، وظل الأهلي في المركز الرابع بـ24 نقطة.

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