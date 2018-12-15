آرثر كايكي يقود الشباب إلى فوز قاتل على النادي الأهلي في الدوري السعودي (فيديو)

قاد آرثر كايكي لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، فريقه إلى تحقيق فوز قاتل على الأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع البرازيلي آرثر كايكي تسجيل هدف الفوز للشباب في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، ليعلن حكم اللقاء بعده نهاية المباراة بفوز الشباب 1/0.

وسيطر الأهلي في المباريات الأخيرة للفريقين، وقد كان آخر فوز لفريق الشباب على نظيره الأهلي عام 2016.

ورفع الشباب رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، خلف الأهلي، الذي ظل في المركز الرابع بـ24 نقطة.

وسيواجه فريق الأهلي في الجولة المقبلة منافسه الهلال الجمعة المقبل، بينما يستضيف الشباب الباطن في نفس اليوم والجولة نفسها.