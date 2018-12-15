لؤي الناظر رئيس نادي الاتحاد السعودي: تركي آل الشيخ وعدني بإيداع مبلغ التعاقدات القادمة

طمأن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السعودي جماهير فريقه عبر تغريدات قال فيها، إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة أبلغه بأنه سيتم إيداع كامل المبلغ الذي طلبته إدارة الاتحاد من أجل التعاقدات الشتوية.

وغرد رئيس الاتحاد قائلًا: “إلى جمهور ا⁧لاتحاد⁩…تواصل معي قبل قليل المستشار ⁦تركي آل الشيخ⁩، وبلغني أنه سيتم إيداع كامل المبلغ الذي طلبته لانتقالات الفترة الشتوية خلال اليومين القادمين إن شاء الله”.

إلى جمهور #الاتحاد… تواصل معي قبل قليل معالي المستشار @Turki_alalshikh وبلغني أنه سيتم إيداع كامل المبلغ الذي طلبته لإنتقالات الفترة الشتوية خلال اليومين القادمين إن شاء الله — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

‏وأضاف: الآن الكرة في ملعب مجلس إدارة نادي ⁧الاتحاد⁩ تمامًا، حيث لنا الحق أن نختار من نريد دون تدخل من أي شخص خارج النادي.

الآن الكرة في ملعب مجلس إدارة نادي #الاتحاد تماماً حيث لنا الحق أن نختار من نريد دون تدخل من أي شخص خارج النادي — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

‏وزاد: “الأسابيع الأخيرة شاهدت عملًا جبارًا من جميع أعضاء المجلس لجلب نخبة من اللاعبين الذين يستحقون أن يرتدوا شعار هذا النادي العريق.

الأسابيع الأخيرة شاهدت عمل جبار من جميع أعضاء المجلس لجلب نخبة من اللاعبين الذين يستحقون أن يرتدوا شعار هذا النادي العريق — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

‏وأمامنا تحدٍ صعب جدًا في الأيام والأسابيع القادمة لإنهاء هذه الصفقات في الفترة الشتوية، وهي ليست بالفترة السهلة، وخصوصًا لضيق المدة منذ استلامنا إدارة النادي، ولكني واثق من عملنا وجهدنا من أجل جماهير هذا النادي العريق، والذي نأمل من خلاله أن نعيد البهجة والسعادة لنا كجماهير اتحادية ونعود لمنصات التتويج التي تعودنا عليها”.

وأمامنا تحدي صعب جداً في الأيام والأسابيع القادمة لإنهاء هذه الصفقات في الفترة الشتوية، وهي ليست بالفترة السهلة وخصوصاً لضيق المدة منذ إستلامنا إدارة النادي — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

‏وأكمل: كل ما يتم الآن من قرارات واختيارات، تتم بالتنسيق الكامل مع مدرب الفريق بيليتش وجهازه الفني، وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين.. وبصفتي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أتحمل قرارات اختيار اللاعبين في الفترة الشتوية كاملة

‏إن أصبنا فالشكر لله أولًا، ثم للمدرب ولأعضاء مجلس الإدارة، وإن أخطأنا -لا سمح الله- أتحمل وحدي هذا الخطأ.

‏وأضاف: الأيام القادمة تتطلب عملًا جماعيًا وتواصلًا مستمرًا بين أعضاء المجلس والجهاز الفني، ونرجو من الله التوفيق، لن نعد بشيء غير الجهد والعمل الدؤوب، وسنعلن عن كل تعاقد فور حصوله وبكل شفافية، أطلب من الجميع دعم الفريق الأول الدعم غير المشروط، ومن أول دقيقة لآخر دقيقة من كل مباراة كما عودتموهم دائمًا، ودعواتكم لنا بالتوفيق.

وختم تغريداته:” شكرًا للمستشار تركي آل الشيخ ⁦على دعمه غير المستغرب، وهو على وعده للطفل الاتحادي بأن يفرح، اليوم أفرحني وأفرح جماهير الاتحاد العريقة.