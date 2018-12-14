نادي الاتحاد يحقق انتصاره الأول ويبتعد عن ذيل ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حقق نادي الاتحاد انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 3-1 على مستضيفه الباطن ليبتعد عن ذيل الترتيب اليوم الجمعة.

وتعادل الاتحاد ثلاث مباريات وخسر في تسع قبل انتصاره اليوم ليرتفع رصيده إلى ست نقاط ويبتعد عن ذيل الترتيب بفارق الأهداف عن أُحد بينما ظل الباطن في المركز 14 برصيد 11 نقطة.

ووضع عبد الرحمن الغامدي الاتحاد في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية إثر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بدّلت اتجاهها وسكنت شباك البرازيلي أدريانو فاكيني حارس الباطن.

وأضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 53 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يجعل فهد المولد النتيجة 3-صفر في الدقيقة 72 بتسديدة قوية بعد مراوغة اثنين من مدافعي الباطن.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع قلص رائد الغامدي الفارق للباطن بضربة رأس.