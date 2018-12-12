تقارير.. نادي الاتحاد السعودي يسعى لضم الإسباني ماريو سواريز

كشف تقارير صحفية، أن نادي الاتحاد السعودي يستعد لضم الإسباني ماريو سواريز، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني السابق ولاعب نادي غويزهو تشيشينغ الصيني الحالي، في شهر يناير المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المدرب الكرواتي سلافين بيليتش طلب من مجلس إدارة نادي الاتحاد، التحرّك والتعاقد مع سواريز مع بداية الميركاتو الشتوي المقبل.

ويخطط الاتحاد لتقديم عرض لمدة موسمين مع راتب سنوي قدره 3 ملايين يورو للاعب.

ويعد سواريز أول صفقة يرغب نادي الاتحاد في إبرامها لتحسين مركز الفريق ووضعه في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ماريو سواريز انضم لفريق غويزهو الصيني في صيف 2017، إذ لعب قبل ذلك في صفوف نادي فالنسيا معارًا من واتفورد الإنجليزي.

وسبق لنادي الاتحاد -كذلك- التفكير في التعاقد مع كل من محمد مرزوق الكويكبي لاعب الاتفاق، والمهاجم هارون كمارا لاعب نادي القادسية.