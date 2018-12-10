ضربة جديد لنادي الاتحاد السعودي بإصابة لاعبه

أعلن نادي الاتحاد السعودي، الاثنين غياب محترفه المغربي كريم الأحمدي مدة 3 أسابيع، بسبب إصابته في العضلة الضامة، ما يعني غيابه عن العميد حتى نهاية الدور الأول.

وسيغيب بذلك المحترف الاتحادي عن مباريات الفريق أمام الباطن والنصر والاتفاق، ليزيد اللاعب من متاعب جماهير الاتحاد التي تئن بسبب النتائج.

ويعاني الاتحاد من نتائج كارثية حيث يملك الفريق 3 نقاط فقط بعد مرور 12 جولة، وحقق 3 تعادلات فقط و9 هزائم ولم يحقق الفوز في أي مباراة.

وتنوي إدارة الاتحاد تغيير الغالبية العظمى من لاعبيه المحترفين الأجانب في سوق الانتقالات الشتوي المقبل مع التعاقد مع نحو 4 أو 5 لاعبين في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.