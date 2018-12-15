هدف مباراة الأهلي والشباب.. كايكي يلدغ “الراقي” في الثواني الأخيرة (فيديو)

هدف مباراة الأهلي والشباب.. كايكي يلدغ “الراقي” في الثواني الأخيرة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم آرثر كايكي لاعب نادي الشباب بهدف قاتل في شباك الأهلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقابل آرثر عرضية زميله في الدقيقة 96 فأودع الكرة في شباك الأهلي وسط فرحة عارمة لجمهور الشباب.

ورفع الشباب رصيده إلى 23 نقطة وصعد إلى المركز الخامس، خلف الأهلي الذي ظل في المركز الرابع بـ24 نقطة.

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