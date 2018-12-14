النادي الأهلي السعودي يقترب من صانع ألعاب برازيلي ومصير السعيد معلق

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي، أنها تقدمت بعرض ضخم للغاية لضم صانع ألعاب بكين غوان الصيني، الإسباني غوناثان فييرا.

وبحسب تلك المصادر فإن عرض الأهلي وصل إلى 12 مليون يورو لضم اللاعب الذي شارك مع فريقه الموسم الحالي في 59 مباراة، سجل فيها 20 هدفًا وصنع مثلها.

إلى ذلك بات رحيل المدافع الإسباني دلغاو مؤكدًا حيث تنوي الإدارة تدعيم صفوف الفريق بمدافع آخر، في حين يظل موقف المحترف المصري عبدالله السعيد والإسباني خواردو معلقًا في انتظار التعاقد مع لاعبين في الناحية الهجومية عوضًا عنهما.

وسيحتفظ الأهلي بالخماسي الأجنبي، المصري محمد عبدالشافي والتشيلي باولو دياز ودجانيني تافاريس فضلًا عن البرازيلي جوزيف دي سوزا والسوري عمر السومة.