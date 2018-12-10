تعرف على الأندية السعودية الحاصلة على الرخصة الآسيوية

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن الأندية السعودية الحاصلة على الرخصة الآسيوية، قبل انطلاق النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الموقع إن أندية الهلال والأهلي والقادسية والباطن والنصر والفيحاء والاتحاد والفتح والفيصلي والاتفاق، قد حصلت على الرخصة الآسيوية.

والجدير بالذكر أن 4 أندية سعودية ستشارك في النسخة القادمة من البطولة الآسيوية، وهي: الهلال بطل الدوري الموسم الماضي، والأهلي صاحب المركز الثاني، والاتحاد بطل كأس الملك، بالإضافة إلى النصر الذي سيخوض الملحق الآسيوي لاحتلاله المركز الثالث.

وكانت أندية النصر والاتحاد قد فشلت في الحصول على الرخصة الآسيوية الموسم الماضي حيث شارك ناديا الهلال والأهلي فقط وقتها.