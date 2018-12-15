مباراة الهلال والحزم.. واقعة غريبة تحدث لأول مرة في الدوري السعودي بسبب (VAR) (فيديو)

ألحق الحزم الخسارة الأولى بنادي الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بالفوز عليه 2-1 في الرياض، بعد إلغاء هدف للهلال واحتساب ركلة جزاء للحزم، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، اليوم السبت.

وسجل الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 77، لكن الحكم ألغاه؛ بعد احتجاج لاعبي الحزم ومطالبتهم بركلة جزاء في الهجمة السابقة للهدف.

واستعان الحكم بتقنية الفيديو ليلغي هدف الهلال ويحتسب ركلة جزاء للحزم، أحرز منها البرازيلي فاجنر اليماو هدف الفوز في الدقيقة 80.

الهلال يسجّل هدفاً يلغيه الحكم ويحتسب ركلة جزاء للحزم بعد الرجوع للـ VAR#الهلال_الحزم#دوري_بلس pic.twitter.com/9iLhmgPLCG — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

ورغم خسارته على ملعبه، احتفظ الهلال بالصدارة برصيد 32 نقطة، بينما تقدم الحزم للمركز 11 برصيد 14 نقطة.