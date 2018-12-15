ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباراة الهلال والحزم

ألحق الحزم الخسارة الأولى بنادي الهلال حامل لقب ومتصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بالفوز عليه 2-1 في الرياض، في مباراة شهدت زيادة أهداف غوميز هداف الدوري حتى الآن.

ووضع غوميز الهلال في المقدمة في الدقيقة 18، بعد تمريرة عرضية متقنة من محمد البريك.

وأدرك الحزم التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عبر محمد الصيعري، بعد خطأ دفاعي من البرتو بوتيا لتسكن الكرة شباك العُماني علي الحبسي.

ورغم خسارته على ملعبه، احتفظ الهلال بالصدارة برصيد 32 نقطة، بينما تقدم الحزم للمركز 11 برصيد 14 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

1-بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال 11 هدفًا.

2-ليندر تاوامبا لاعب التعاون 10 أهداف.

3- كريستيان جوانكا لاعب الاتفاق 9 أهداف.

4-محمد الصيعري لاعب الحزم 8 أهداف.

5-عمر السومة لاعب الأهلي 7 أهداف.

6- عبدالرازق حمد الله 7 أهداف.