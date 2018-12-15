هدف مباراة الهلال والحزم.. “1/1” (فيديو)

تقدم المهاجم الفرنسي غوميز بالهدف الأول، في المباراة التي تجمع ناديه الهلال مع الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد جامعة الملك سعود.

وجاء هدف غوميز في الدقيقة 18 من الشوط الأول، عندما تلقى تمريرة عرضية من محمد البريك، ليودعها الشباك بسهولة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 32 نقطة من 12 مباراة، مقابل 11 نقطة فقط للحزم في المركز الثالث عشر.

ويعود آخر فوز للحزم على الهلال في الدوري السعودي إلى يناير 2007، عندما فاز 2/0، ومنذ ذلك الحين حقق الهلال الفوز في 8 مباريات متتالية، علمًا أنهما لم يتقابلا منذ العام 2010؛ بسبب هبوط الحزم.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 18

الهلال 1 : 0 الحزم #الهلال_الحزم pic.twitter.com/knK4o1QOZg — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 15, 2018

وتعادل محمد الصيعري للحزم مع بدية الشوط الثاني من متابعة لكرة ضالة من مدافع الهلال قابلها قوية في شباك علي الحبسي.