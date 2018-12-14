من هو “الصياد” جوناثان سوريانو مهاجم نادي الهلال السعودي الجديد؟ ‎ (إنفوغراف)

وقّع المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو عقود انضمامه إلى نادي الهلال السعودي، لينضم إلى “الزعيم” خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحضر المهاجم الإسباني إلى الرياض، صباح اليوم الجمعة، واجتاز الكشف الطبي، وتم توقيع العقد لقيد اللاعب في كشوفات الفريق مطلع شهر يناير المقبل عندما تُفتح فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت آخر محطات سيريانو هو فريقه الحالي بكين الصيني، الذي نجح معه بتسجيل 31 هدفًا وصنع 6 أهداف.

وفيما يلي السيرة الذاتية لمهاجم الهلال الجديد:

يبلغ جوناثان سوريانو من العمر 33 عامًا، وكان هداف بطولة أوروبا تحت 17 سنة لكرة القدم 2002 برصيد سبعة أهداف، حيث احتلت إسبانيا المركز الرابع في تلك البطولة.

مثل جوناثان عدة أندية في مسيرته الكروية، يأتي من أبرزها فريق إسبانيول 2002-2009، وبرشلونة 2009، وألميريا عام 2006 بالإعارة من إسبانيول.

وانتقل إلى ناديه بكين غوان الصيني في موسم 2017، وفي موسمين مع بكين لعب 31 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا، وصنع 5 أهداف.

خلال مسيرة سوريانو مع الأندية، لعب 276 مباراة وسجل 186 هدفًا وصنع 58 هدفًا.