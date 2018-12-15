تأجيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل مباراة الهلال مع منافسه الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الاتحاد السعودي أنه تقرر نقل المباراة من يوم الخميس المقبل إلى الجمعة الـ21 من ديسمبر، لتزامن موعدها مع حفل افتتاح مهرجان الجنادرية السنوي.

وكتب حساب الاتحاد السعودي على موقع “تويتر” تغريدة جاء فيها “لجنة المسابقات: لتزامن موعدها مع حفل افتتاح مهرجان الجنادرية السنوي؛ تؤجيل مباراة الهلال الأهلي ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (يومًا واحدًا) لتقام يوم الجمعة الموافق الـ21 من ديسمبر الساعة 3:10 عصرًا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض”.

وحقق الهلال 3 انتصارات مقابل تعادل أمام الأهلي في آخر 4 مباريات بينهما في الدوري السعودي، ويعود آخر فوز للأهلي على الهلال إلى الـ8 من أغسطس 2016، عندما فاز بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 في كأس السوبر، وقبلها 3/2 في أبريل 2016 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة من 12 مباراة، مقابل 24 نقطة للأهلي في المركز الرابع.