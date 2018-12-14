ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الاتحاد على الباطن والنصر أمام الباطن (صورة)

حقّق نادي الاتحاد انتصاره الأول في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 3-1 على مستضيفه الباطن ليبتعد عن ذيل الترتيب اليوم الجمعة.

وتعادل الاتحاد ثلاث مباريات، وخسر في 9 قبل انتصاره اليوم ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط ويبتعد عن ذيل الترتيب بفارق الأهداف عن أُحد، بينما ظل الباطن في المركز 14 برصيد 11 نقطة.

وفي وقت سابق اليوم أحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله أربعة أهداف ليقود النصر لفوز كبير 4-صفر على ضيفه الرائد.

وحقق النصر فوزه التاسع في 13 مباراة ليرفع رصيده إلى 29 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر وحامل اللقب، بينما ظل رصيد الرائد 12 نقطة في المركز 11.

وفي مباراة أخرى واصل التعاون نتائجه الرائعة وتغلّب 3-صفر على الفيحاء ليتقدم للمركز الثالث برصيد 24 نقطة من 12 مباراة متفوقًا بفارق الأهداف عن الأهلي الذي تراجع للمركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: