عبدالرزاق حمدالله يقود نادي النصر لاكتساح الرائد في الدوري السعودي (فيديو)

قاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ناديه النصر لاكتساح الرائد اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وسجل عبدالرزاق حمدالله 3 أهداف في الشوط الأول في الدقائق 8 و45+2 و45+3، لينتهي الشوط الأول بفوز النصر 3/0.

ولم يتمهل عبدالرزاق حمدالله لاعب الرائد كثيرًا في الشوط الثاني،إذ أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 47.

وبات عبدالرزاق حمدالله أول لاعب هذا الموسم يتمكن من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة في الدوري السعودي.

وعاد النصر إلى طريق الانتصارات، بعدما سقط 1/2 أمام الوحدة، ثم تعادل 2/2 مع الهلال.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.

في حين تجمد رصيد الرائد عند 12نقطة في المركز الثاني عشر.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 8

النصر 3 : 0 الرائد #النصر_الرائد pic.twitter.com/DlI15btQhp — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 45+1

النصر 3 : 0 الرائد #النصر_الرائد pic.twitter.com/4pxL2kuXwh — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الثالث لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب : عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 45+3

النصر 4 : 0 الرائد

⁧#النصر_الرائد pic.twitter.com/4kRmOx7j9d — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

النصر 4 : 0 الرائد ، حمدالله https://t.co/8xQJqpADGN — اهداف المباريات (@OnsidearV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الرابع لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب : عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 46

النصر 4 : 0 الرائد

⁧#النصر_الرائد pic.twitter.com/hSCf6M2kT8 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب : تاوامبا في الدقيقة 43

التعاون 2 : 0 الفيحاء #التعاون_الفيحاء pic.twitter.com/Vfm7Ak55JY — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨