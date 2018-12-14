أهداف مباراة النصر والرائد.. 4/0 سوبر هاتريك عبدالرزاق حمدالله‎ (فيديو)

سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله 4 أهداف، قاد بها فريقه النصر لاكتساح الرائد ضن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل عبدالرزاق حمدالله ثلاثة أهداف “هاتريك” في الشوط الأول خلال الدقائق 8 (ضربة جزاء) و45+2 و45+3 قبل أن يضيف الرابع بعد مرور دقيقتين على بداية الشوط الثاني.

وبات عبدالرزاق حمدالله أول لاعب هذا الموسم يتمكن من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة في الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، مقابل 12 نقطة للرائد في المركز الحادي عشر.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

وكان النصر قد تعادل مع الهلال السبت الماضي بنتيجة 2/2.

والتقى النصر والرائد 20 مرة في دوري المحترفين السعودي، وفاز النصر 15 مرة مقابل مرة واحدة فقط للرائد، وهناك 4 حالات تعادل بينهما.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 8

النصر 3 : 0 الرائد #النصر_الرائد pic.twitter.com/DlI15btQhp — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 45+1

النصر 3 : 0 الرائد #النصر_الرائد pic.twitter.com/4pxL2kuXwh — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

???? فيديو للهدف الثالث لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب : عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 45+3

النصر 4 : 0 الرائد

⁧#النصر_الرائد pic.twitter.com/4kRmOx7j9d — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

النصر 4 : 0 الرائد ، حمدالله https://t.co/8xQJqpADGN — اهداف المباريات (@OnsidearV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨