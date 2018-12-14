أهداف مباراة النصر والرائد.. 4/0 سوبر هاتريك عبدالرزاق حمدالله‎ (فيديو)

أهداف مباراة النصر والرائد.. 4/0 سوبر هاتريك عبدالرزاق حمدالله‎ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله 4 أهداف، قاد بها فريقه النصر لاكتساح الرائد ضن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل عبدالرزاق حمدالله ثلاثة أهداف “هاتريك” في الشوط الأول خلال الدقائق 8 (ضربة جزاء) و45+2 و45+3 قبل أن يضيف الرابع بعد مرور دقيقتين على بداية الشوط الثاني.

وبات عبدالرزاق حمدالله أول لاعب هذا الموسم يتمكن من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة في الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، مقابل 12 نقطة للرائد في المركز الحادي عشر.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

وكان النصر قد تعادل مع الهلال السبت الماضي بنتيجة 2/2.

والتقى النصر والرائد 20 مرة في دوري المحترفين السعودي، وفاز النصر 15 مرة مقابل مرة واحدة فقط للرائد، وهناك 4 حالات تعادل بينهما.

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