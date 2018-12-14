موعد مباراة النصر والرائد اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلاقي نادي النصر منافس الرائد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)

وتقام المباراة الساعة 15:05 بتوقيت مكة المكرمة، 14:05 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة KSA SPORT 1.

سيستمرغياب الحارس الأساسي براد جونز عن النصر بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن العالمي.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، مقابل 12 نقطة للرائد في المركز الحادي عشر.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

وكان النصر قد تعادل مع الهلال السبت الماضي بنتيجة 2/2.

والتقى النصر والرائد 20 مرة في دوري المحترفين السعودي، وفاز النصر 15 مرة مقابل مرة واحدة فقط للرائد وهناك 4 حالات تعادل بينهما.