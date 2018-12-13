روي فيتوريا يخطط لفسخ عقده مع بنفيكا من أجل نادي النصر السعودي

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، إن مفاوضات النادي مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب بنفيكا قد وصلت لمراحل متقدمة.

وكشفت تلك المصادر عن أن المدرب اقتنع تمامًا بفكرة تواجده في النادي السعودي بعد العرض المميز من الناحية المادية الذي تلقاه.

ورفضت إدارة النصر التكفل بالشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد فيتوريا مع ناديه الحالي بنفيكا البرتغالي، حيث طالبته بالتصرف مع مسؤولي ناديه.

وبحسب تلك المصادر فإن المدرب دخل بالفعل في مفاوضات مع رئيس بنفيكا لفسخ العقد بصورة ودية خصوصًا أن نتائج المدرب الحالية مع النادي ليست على ما يرام.

وأوضحت المصادر أنه يوجد ثلاثة مدربين آخرين على طاولة المفاوض النصراوي سيتم الحديث معهم حال فشل فيتوريا في فسخ تعاقده مع بنفيكا.