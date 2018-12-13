مايكون مدافع غالاتا سراي التركي يرفض الانضمام لنادي الهلال السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي الهلال السعودي أن المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع غالاتا سراي التركي لن ينضم للهلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر لـ”إرم نيوز” إن إدارة الأمير محمد بن فيصل ترغب في التعاقد مع مدافع صاحب مستوى متميز وأعلى من البرازيلي مايكون.
وأوضح المصدر أن المدافع القادم للهلال سيكون من الجنسية الآسيوية تحديدًا من كوريا الجنوبية أو اليابان.
من جهة أخرى أنهت إدارة الهلال دخول المهاجم الإسباني غوناثان سوريانو لاستكمال المفاوضات إذ من المنتظر أن يكون هو أولى تدعيمات الهلال في الشتوية.