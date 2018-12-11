هل يكون مايكون بيريرا أولى صفقات نادي الهلال السعودي “الشتوية”؟

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، إن المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، قد يكون أول تدعيمات الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة، إذا لم يتمكن النادي السعودي من إبرام صفقة أقوى في خط الدفاع.

ولم يقدم الإسباني بوتيا، مدافع الهلال الأجنبي الحالي، المستوى المنتظر منذ التوقيع معه الصيف الماضي.

وكانت صحف تركية قد أكدت أن رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل يرغب في التعاقد مع مدافع أفضل من مايكون بيريرا مدافع غلطة سراي.

وكان مايكون بيريرا قريبًا من الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث وقع بالفعل على عقود انضمامه، قبل أن تفشل الصفقة بسبب تأخر إرسال أوراق اللاعب وإغلاق باب التسجيل.

وكان سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق، أبرز المقتنعين بصفقة بيريرا.

وبات استمرار كل من عمر خربين والفنزويلي ريفاس والإسباني البرتو بوتيا محل شكٍ كبير بسبب تراجع مستوياتهم.

وقال رئيس نادي الهلال في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة النصر السبت الماضي، إن النادي سيسعى لدعم صفوف الفريق الأول حال توفر الموارد المالية الكافية.