غوميز يقود نادي الهلال لتخطي أحد والحفاظ على قمة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اجتاز نادي الهلال مضيفه أحد وتغلب عليه بصعوبة بهدف نظيف أحرزه الفرنسي غوميز، في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري السعودي لكرة القدم.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 54 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للهلال نفذها الفرنسي بافيتيمبي غوميس.

الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 54

أُحد 0 : 1 الهلال#احد_الهلال#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان#دوري_بلس pic.twitter.com/t8z6Z2xBhi — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وفشلت جميع محاولات أحد في إدراك التعادل، ليخرج الهلال فائزًا بالنقاط الثلاث.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة ليغرد على القمة، بينما تجمد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.