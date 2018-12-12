هدف مباراة الهلال وأحد.. غوميز يتقدم لـ”الزعيم” (فيديو)

تقدم الفرنسي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، بهدف لصالح فريقه في شباك أحد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز غوميز الهدف في الدقيقة 53 من ركلة جزاء حصل عليها كارلوس إدواردو.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : غوميز في الدقيقة 54

أحد 0 : 1 الهلال #أحد_الهلال pic.twitter.com/p9zubHcV8Q — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وستكون مواجهة اليوم الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.

وصعد أحد للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين، الموسم الماضي، والتقى الفريقان في مناسبتين فقط.

ففي مباراة الدور الأول الموسم الماضي، حلَّ أحد ضيفًا على الهلال بالرياض، وانتهت المباراة لصالح أصحاب الأرض بهدف دون رد، وفي الدور الثاني بالمدينة المنورة، أغرق الهلال شباك أحد برباعية مقابل هدف.