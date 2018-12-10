هل يرحل بابلو غويدي عن قيادة النادي الأهلي السعودي حال خسارته أمام الشباب والهلال؟

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، منحت المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي، فرصة أخيرة قبل إقالته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”، يوم الاثنين، نقلًا عن مصدر مقرّب من النادي، فإن المدرب وجهازه المعاون أمام مفترق طرق، وأمرهم مرهون بنتائج الفريق في الجولتين المقبلتين ضد الشباب والهلال.

وأضافت الصحيفة، أن الاجتماع الإداري للنادي بحضور نائب الرئيس عبدالله بتروجي ومدير الكرة، مع الجهاز الفني بقيادة غويدي، انتهى بوضع الأخير أمام خيار ربط مصيره مع النادي الأهلي بالجولتين المقبلتين، خصوصًا أن على ضوء نتيجتيهما تحدد ملامح المنافسة للراقي على صدراة ترتيب الدوري السعودي، الذي يعد واحدًا من أبرز الأهداف التي تسعى الإدارة الأهلاوية لتحقيقها هذا العام.

وكشف المصدر للصحيفة، أن إدارة النفيعي ستمنح مدرب الفريق، حال البقاء الضوء الأخضر لاختيار مدافع أجنبي تنوي الإدارة التعاقد معه في الفترة الشتوية، ليحل بديلًا عن اللاعب الإسباني أليسكيس روانو، الذي يقدّم طيلة الجولات السابقة عطاءً فنيًّا يتيح له البقاء مع الفريق فيما تبقّى من منافسات محلية وقارية.

وتعاقد الأهلي مع غويدي في شهر مايو الماضي، لمدة موسمين مقبلين؛ أملًا في استعادة الانتصارات والعودة إلى منصات البطولات مجدَّدًا.

وبدأ المدرب الأرجنتيني صاحب الـ43 عامًا مسيرته التدريبية مع فريق آل بالو الإسباني خلال الفترة من 2010 حتى 2013، وحقق دوري الدرجة الثالثة الإسباني موسم 2012/ 2013.

وقاد بابلو غويدي فريق نويفا شيكاغو الأرجنتيني موسم 2013/ 2014، وحقق معه لقب دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني، ودرب فريق بالستيانو التشيلي موسم 2014/ 2015، ثم تولى مهمة تدريب فريق سان لورينزو موسم 2015/ 2016، وفاز بالسوبر الأرجنتيني.

ودرب غويدي فريق كولو كولو التشيلي خلال الفترة من عام 2016 حتى 2018، وتوج معه بعدة ألقاب، ومنها؛ كأس تشيلي عام 2016، الدوري التشيلي 2017، والسوبر التشيلي مرتين عامي 2017 و2018.