النادي الأهلي السعودي يُبرم أولى صفقاته الشتوية ويضم المهاجم عثمان الحاج

النادي الأهلي السعودي يُبرم أولى صفقاته الشتوية ويضم المهاجم عثمان الحاج

المصدر: فريق التحرير

أعلن النادي الأهلي السعودي ضم “عثمان الحاج” الشهير بـ “الرنقي”، مهاجم نادي جدة، لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا مقتضبًا قال فيه: “أنهت إدارة النادي الأهلي اجراءات انضمام اللاعب عثمان الحاج إلى صفوف الفريق الكروي الأول، قادمًا من نادي جدة بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة”.

ويتصدر عثمان هدافي دوري الدرجة الأولى بـ 9 أهداف، وجاء ضمه عقب الحصول على الضوء الأخضر من مدرب الفريق الأول الأرجنتيني بابلو جويدي.

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