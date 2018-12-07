النادي الأهلي السعودي يُبرم أولى صفقاته الشتوية ويضم المهاجم عثمان الحاج

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يتصدر عثمان هدافي دوري الدرجة الأولى بـ 9 أهداف، وجاء ضمه عقب الحصول على الضوء الأخضر من مدرب الفريق الأول الأرجنتيني بابلو جويدي.