النادي الأهلي السعودي يُبرم أولى صفقاته الشتوية ويضم المهاجم عثمان الحاج

أعلن النادي الأهلي السعودي ضم “عثمان الحاج” الشهير بـ “الرنقي”، مهاجم نادي جدة، لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا مقتضبًا قال فيه: “أنهت إدارة النادي الأهلي اجراءات انضمام اللاعب عثمان الحاج إلى صفوف الفريق الكروي الأول، قادمًا من نادي جدة بعقد يمتد لخمسة مواسم مقبلة”.
ويتصدر عثمان هدافي دوري الدرجة الأولى بـ 9 أهداف، وجاء ضمه عقب الحصول على الضوء الأخضر من مدرب الفريق الأول الأرجنتيني بابلو جويدي.
أنهت إدارة النادي #الأهلي اجراءات انضمام اللاعب عثمان الحاج إلى صفوف الفريق الكروي الأول قادماً من نادي جدة بعقد يمتد لخمس مواسم مقبلة . pic.twitter.com/YFpDbM5qcs
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٧ ديسمبر ٢٠١٨
صور من توقيع عقد انضمام اللاعب عثمان الحاج إلى صفوف الفريق الكروي الأول بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبدالله بترجي ورئيس نادي جدة الأستاذ أحمد البعداني pic.twitter.com/KpHD2C4V0i
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٧ ديسمبر ٢٠١٨