ماذا قال محمد بن فيصل عقب تعادل الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي؟

ماذا قال محمد بن فيصل عقب تعادل الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أعرب الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عن أسفه عقب التعادل مع النصر، إذ قال إن المباراة كانت قوية وتسببت بفرح كبير للبعض.

وكتب رئيس الهلال عبر حسابه على تويتر، عقب اللقاء:”المباراة كانت قوية بين الفريقين.. هاردلك لجماهير زعيم (قارة) آسيا على نتيجة (التعادل) المفرحة للبعض.. وطموحنا المنصات.. وطموح غيرنا التعادل أمامنا في المباريات”.

وتابع:”مثل هذه المباريات سنستثمرها لتقديم الأفضل بإذن الله، وهي مباراة من ضمن سباق طويل في الدوري، والذي ما زلنا في صدارته بفارق 3 نقاط مع أفضلية فارق مباراة لنا”.

وكانت مباراة الهلال والنصر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت إثارة قوية.

وأصبح رصيد الهلال 29 نقطة من 11 مباراة في الصدارة، ولا يزال متقدمًا بثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض 12 مباراة، بعدما أخفق الفريقان في الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

إلى ذلك، أبدت جماهير النصر سعادتها بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق، وتداولت الجماهير صورة لرئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل وهو يخفي وجهه حتى لا يرى إحدى الهجمات للعالمي خوفًا منها.

وكانت الكرة ضربة حرة غير مباشرة للنصر، والنتيجة تشير لتقدم الهلال بهدفين دون ردٍ قبل أن تُظهر الكاميرات رئيس الهلال وهو يخفي وجهه حتى لا يرى هجمة النصر.

وقال الإعلامي عبد الرحمن الفريح: ‏لا ألومك يا محمد بن فيصل، النصر مرعب في محيط الرعب، ‏وهذه اللقطة رغم تقدمك 2-0 ‏صورة للتاريخ”.

المغرد العتيبي، أشار:”على ملعبك، وبين جمهورك نحشرك وتطلع برا، وتتابع المباراة من الخوف، هالحين عرفت كبير الرياض من هو”.

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