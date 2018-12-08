ماذا قال محمد بن فيصل عقب تعادل الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي؟

أعرب الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عن أسفه عقب التعادل مع النصر، إذ قال إن المباراة كانت قوية وتسببت بفرح كبير للبعض.

وكتب رئيس الهلال عبر حسابه على تويتر، عقب اللقاء:”المباراة كانت قوية بين الفريقين.. هاردلك لجماهير زعيم (قارة) آسيا على نتيجة (التعادل) المفرحة للبعض.. وطموحنا المنصات.. وطموح غيرنا التعادل أمامنا في المباريات”.

مباراة كانت قوية بين الفريقين

هاردلك لجماهير زعيم (قارة) آسيا على نتيجة (التعادل) المفرحة للبعض.

طموحنا المنصات … وطموح غيرنا التعادل أمامنا في المباريات — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) December 8, 2018

وتابع:”مثل هذه المباريات سنستثمرها لتقديم الأفضل بإذن الله، وهي مباراة من ضمن سباق طويل في الدوري، والذي ما زلنا في صدارته بفارق 3 نقاط مع أفضلية فارق مباراة لنا”.

وكانت مباراة الهلال والنصر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت إثارة قوية.

مثل هذي المباراة سنستثمرها لتقديم الأفضل بإذن الله وهي مباراة من ضمن سباق طويل في الدوري والذي مازلنا في صدارته بفارق ٣ نقاط مع أفضلية فارق مباراة لنا …

2️⃣ — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) December 8, 2018

وأصبح رصيد الهلال 29 نقطة من 11 مباراة في الصدارة، ولا يزال متقدمًا بثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض 12 مباراة، بعدما أخفق الفريقان في الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

إلى ذلك، أبدت جماهير النصر سعادتها بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق، وتداولت الجماهير صورة لرئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل وهو يخفي وجهه حتى لا يرى إحدى الهجمات للعالمي خوفًا منها.

وكانت الكرة ضربة حرة غير مباشرة للنصر، والنتيجة تشير لتقدم الهلال بهدفين دون ردٍ قبل أن تُظهر الكاميرات رئيس الهلال وهو يخفي وجهه حتى لا يرى هجمة النصر.

وقال الإعلامي عبد الرحمن الفريح: ‏لا ألومك يا محمد بن فيصل، النصر مرعب في محيط الرعب، ‏وهذه اللقطة رغم تقدمك 2-0 ‏صورة للتاريخ”.

ماالومك يامحمد بن فيصل#النصر مرعب في محيط الرعب

هذه اللقطه رغم تقدمك 2-0

صوره للتاريخ..#النصر_يرعب_الهلال#الهلال_النصر pic.twitter.com/rjy3kiBnSE — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) December 8, 2018

المغرد العتيبي، أشار:”على ملعبك، وبين جمهورك نحشرك وتطلع برا، وتتابع المباراة من الخوف، هالحين عرفت كبير الرياض من هو”.