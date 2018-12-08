ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال والنصر والأهلي مع الرائد (صورة)

أحرز الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، هدفين في أول 18 دقيقة، لكن المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر، صنع هدفين متتاليين في الشوط الثاني، ليتعادل العملاقان 2-2 في قمة مثيرة بالدوري السعودي للمحترفين اليوم السبت.

وفشل الأهلي في التقدم إلى المركز الثاني، بعدما فرض عليه الرائد التعادل السلبي، بينما حقق الفتح فوزًا مثيرًا 3-2 على ضيفه الحزم.

وأصبح رصيد الهلال 29 نقطة من 11 مباراة في الصدارة، ولا يزال يتقدم بثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض 12 مباراة، بعدما أخفق الفريقان في الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وظل الأهلي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة مقابل 12 نقطة للرائد من 11 مباراة في المركز الـ11.

وقد أحرز حمد الجهيم قائد الفتح هدفًا قاتلًا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه إلى الفوز.

وتقدم الفتح إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة مقابل 11 نقطة للحزم صاحب المركز الـ13.