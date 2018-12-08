الأهلي يتعادل سلبيًا مع الرائد في الدوري السعودي

فشل الأهلي في التقدم للمركز الثاني بعدما فرض عليه الرائد التعادل السلبي، بينما حقق الفتح فوزًا مثيرًا 3-2 على ضيفه الحزم، في ختام لقاءات، اليوم السبت، في الدوري السعودي.

وظل الأهلي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة مقابل 12 نقطة للرائد من 11 مباراة في المركز 11.

ولعب الأهلي بعشرة لاعبين في آخر نصف ساعة بعد طرد باولو دياز.

* انتصار ثمين للفتح

وأحرز حمد الجهيم قائد الفتح هدفًا قاتلًا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه للفوز.

ورغم تقدم الفتح في الدقيقة التاسعة عبر علي العوجامي إلا أن محمد الصيعري أدرك التعادل للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وأحرز سيف حسين الهدف الثاني للفتح بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55، لكن مسعود بخيت تعادل للحزم في الدقيقة الأخيرة.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن المباراة في طريقها للتعادل احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض نفذها الجهيم بهدوء.

وتقدم الفتح إلى المركز السابع برصيد 16 نقطة مقابل 11 نقطة للحزم صاحب المركز 13.