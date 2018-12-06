نادي النصر السعودي يتعاقد مع سعود زيدان (صور)

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، توقيع عقد احترافي مع سعود زيدان يمتد لـ 3 أعوام.

وكتب النصر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وقّعت إدارة نادي النصر، مساء اليوم الخميس، عقدًا احترافيًا مع نجم شباب النصر الكابتن سعود زيدان، وذلك لمدة 3 سنوات”.

وأضاف: “يأتي ذلك حرصًا من إدارة النادي على المواهب الشابة التي تمتلكها فرق كرة القدم السنية بالنادي، ليكونوا قاعدة داعمة للفريق الأول والمنتخبات الوطنية بإذن الله”.

ويملك النصر 25 نقطة ويحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ 3 نقاط عن الهلال المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.

ويلتقي النصر مع منافسه الهلال، يوم السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي.