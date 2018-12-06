نادي النصر السعودي يكشف عن الزي الاحتياطي الثالث للفريق (صور)

كشف نادي النصر السعودي عن الزي الاحتياطي الثالث للفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

ونشر نادي النصر صورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” ظهر فيه الزي الاحتياطي الثالث باللون الأسود للقميص والشورت.

ويرتدي النصر الزي الأساسي باللون الأصفر، والزي الاحتياطي الثاني باللون الأبيض.

#العالمي يدشن #طقم_النصر_الثالث “الأسود” لفريق كرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019 م . pic.twitter.com/9IfQbUG2SE — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

ويدخل نادي النصر مباراة قمة الرياض أمام الهلال في أسوأ ظروف يمكن أن يخوض بها مباراة مهمة ومصيرية في الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى النصر الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم عندما خسر 2-1 أمام ضيفه الوحدة، يوم الأحد الماضي، ليظل الهلال حامل اللقب الفريق الوحيد الذي لم يتجرَّع مرارة الهزيمة في المسابقة حتى الآن قبل استضافة النصر في لقاء قمة، يوم السبت المقبل.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 28 نقطة من عشْر مباريات متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.