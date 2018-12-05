موعد مباراة النصر ضد الهلال في قمة الرياض بالدوري السعودي

يدخل نادي النصر مباراة قمة الرياض أمام الهلال في أسوأ ظروف يمكن أن يخوض بها مباراة مهمة ومصيرية في الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى النصر الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم عندما خسر 2-1 أمام ضيفه الوحدة، يوم الأحد الماضي، ليظل الهلال حامل اللقب الفريق الوحيد الذي لم يتجرَّع مرارة الهزيمة في المسابقة حتى الآن قبل استضافة النصر في لقاء قمة، يوم السبت المقبل.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 28 نقطة من عشْر مباريات متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.

ويدخل النصر المباراة بقيادة فنية مؤقتة للبرتغالي هيلدر كريستوفاو الذي تولى المسؤولية عقب إقالة دانييل كارينيو القادم من أوروجواي وأمله تحقيق الفوز للخروج من الكبوة الحالية.

وتعني خسارة النصر على أرض الهلال ابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على اللقب رغم ما يتردد عن اقتراب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب موناكو السابق من تدريب الفريق بعد مشاهدته مباراة الوحدة الأخيرة من الملعب.

وودع النصر، المتوج باللقب عامي 2014 و2015، كأس العرب للأندية الأبطال الشهر الماضي بعد خسارته 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام مولودية الجزائر.

وفي المقابل، تأهل الهلال بسهولة تامة إلى دور الثمانية للبطولة ذاتها أواخر الشهر الماضي عقب فوزه 6-صفر في النتيجة الإجمالية على النفط العراقي بانتصاره ذهابًا 4-صفر في الرياض.

ويعيش الهلال حالة من الاستقرار الفني مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس إذ انتصر في تسع بين عشْر مباريات في الدوري وتعادل مرة واحدة وله مباراة واحدة مؤجلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 15:05 بتوقيت السعودية، الـ14:05 بتوقيت مصر، وتنقل عبر قناتي KSA SPORTS، وتطبيق “دوري بلس”.

الجولة الـ12

وتنطلق الجولة الـ 12، غدًا الخميس، بأربع مباريات، إذ يلتقي الباطن مع الفيحاء والقادسية مع الاتفاق والشباب مع أُحد والاتحاد متذيل الترتيب مع الفيصلي.

وتقام يوم الجمعة مباراة واحدة تجمع الوحدة والتعاون قبل أن تختتم المرحلة السبت بمواجهتي الفتح مع الحزم والرائد مع الأهلي.

وسيكون الأهلي أول المستفيدين حال خسارة النصر في قمة الرياض؛ لأن الفوز على الرائد سيدفعه للمركز الثاني في هذه الحالة ليقلص الفارق مع الهلال المتصدر.

ويدخل الأهلي المباراة بعدما انتزع بطاقة الظهور في دور الثمانية لكأس العرب بعد تعادله 1-1 مع ضيفه وفاق سطيف الجزائري، أمس الثلاثاء.

واستفاد الأهلي من فوزه 1-صفر في الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول في ذهاب دور الستة عشر وسيسعى بالتأكيد لتدعيم فرصه في الدوري المحلي ومطاردة مع الهلال.