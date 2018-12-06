من هو الأرجنتيني نيستور بيتانا مباراة الهلال والنصر ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان‎‎؟ (إنفوغراف)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، تولي الأرجنتيني نيستور بيتانا، تحكيم مباراة ديربي العاصمة السعودية الرياض بين فريقي الهلال والنصر، في الجولة الثانية عشر للدوري المحلي.

وستقام المباراة التي ستجمع بين فريقي الهلال والنصر، يوم السبت المقبل.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا مقتضبًا قال فيه: “سيتولى نيستور بيتانا، الذي أدار افتتاح ونهائي بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا 2018، مباراة ديربي العاصمة الرياض بين الهلال والنصر”.

وحصل بيتانا (43 عامًا) على الشارة الدولية عام 2010، وسبق له إدارة مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا عام 2013، بالإضافة إلى كأس العالم عام 2014، وكوبا أمريكا في العام التالي.

بالإضافة إلى بطولة كأس القارات عام 2017، وكأس ليبرتادوريس للأندية في الأعوام الثمانية الأخيرة.

ويدخل نادي النصر مباراة قمة الرياض أمام الهلال في أسوأ ظروف يمكن أن يخوض بها مباراة مهمة ومصيرية في الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى النصر الهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم، عندما خسر 2-1 أمام ضيفه الوحدة، يوم الأحد الماضي، ليظل الهلال، حامل اللقب، الفريق الوحيد الذي لم يتجرَّع مرارة الهزيمة في المسابقة حتى الآن قبل استضافة النصر في لقاء قمة، يوم السبت المقبل.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 28 نقطة من عشر مباريات، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.