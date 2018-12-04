الهلال ضد النصر.. هل يظهر ليوناردو غارديم في ديربي الرياض؟

قالت تقارير صحافية سعودية، إن المدرب ليوناردو غارديم وافق على توقيع عقد مع نادي النصر السعودي، مفضلًا العرض القادم من المملكة العربية السعودية على عرض ساوثهامبتون الإنجليزي.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن النصر قدم عرضا بـ11 مليون يورو سنويًّا للمدرب البرتغالي ومساعديه.

وظهر غارديم بجوار سعود آل سويلم خلال مباراة النصر والوحدة التي خسرها العالمي بهدفين لهدف واحد في الدوري السعودي.

وأقال النصر مدربه كارينيو بسبب تواضع النتائج.

وبحسب اليوم، فإن غارديم سيوقع عقدًا مع النصر ليقود الفريق أمام الهلال في ديربي الرياض، يوم السبت المقبل، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان..

وودع النصر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام مولودية الجزائر.