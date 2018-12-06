تقارير.. البرتغالي ليوناردو غارديم يرفض تدريب نادي النصر السعودي

رفض المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم تدريب نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، على الرغم من العرض المغري الذي بلغ 18 مليون يورو لمدة موسم ونصف.

وأبدى المدرب البرتغالي إعجابه بحماس الرئيس سعود آل سويلم ورغبته في تطوير الفريق وحصد البطولات، من خلال الرسالة التي وصلت الإدارة النصراوية.

وأشارت صحيفة “الرياض” السعودية، إلى أن المدرب البرتغالي لا يريد التواجد في الفريق السعودي؛ لأسباب خاصة.

ولا تزال إدارة “فارس نجد” تحاول إقناع المدرب، على الرغم من رفضه، وتأكيدات المصادر بفتح الإدارة ملفات مدربين آخرين لقيادة دفة الفريق فنيًا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وبحسب مصدر قريب من وكيل المدرب فإن المدرب خشي على سمعته في القارة الأوروبية من الانتقال للتدريب في المنطقة العربية.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز” أن المدرب لا يزال يرغب في تولي مهمة تدريب أحد الأندية الاوروبية الكبيرة.

ونفى المصدر ان يكون قد حدث اتفاق بين الإدارة والمدرب عندما تواجد في الرياض حيث قال أن المدرب بالغ في طلباته بصورة كبيرة.